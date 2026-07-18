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Аргументы и Факты

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МОК не будет наказывать Инфантино за нарушение политического нейтралитета

МОК не будет наказывать Инфантино за нарушение политического нейтралитета

Международный олимпийский комитет принял решение не применять санкции в отношении главы ФИФА Джанни Инфантино, несмотря на обвинения в нарушении принципов политического нейтралитета, сообщает The Guardian.

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