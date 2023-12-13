Власти Аргентины вдвое снизят курс национальной валюты для борьбы с кризисом

Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50% до 800 за $1, сократит энергетические субсидии, отменит тендеры на общественные работы и сократит размер правительства.
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