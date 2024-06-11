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Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2023 год

Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2023 год

Президент Российской Федерации подписал указы о присуждении государственных премий РФ за 2023 год в области науки и технологий, литературы и искусства, и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.

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