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Ирония, дерзость и загадка: учимся носить перчатки и митенки этой весной

Ирония, дерзость и загадка: учимся носить перчатки и митенки этой весной

Фото: Соцсети Черные, белые и цветные перчатки и митенки из кожи, шерсти, атласа, кружева и трикотажа — не просто защита от прохлады, а выразительный аксессуар, который способен превратить самый простой образ в модное высказывание.

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