Традиционные ценности – опора молодежи России Исследования показывают: семья, справедливость и взаимоуважение — главные приоритеты молодых россиян.
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Традиционные ценности – опора молодежи России Исследования показывают: семья, справедливость и взаимоуважение — главные приоритеты молодых россиян.
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