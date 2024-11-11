Xiaomi раньше срока сняла с производства и прекратила продажи бестселлера Redmi K70

Ван Тэн Томас, заместитель генерального директора отдела маркетинга Xiaomi в Китае и генеральный директор бренда Redmi, подтвердил, что линейку Redmi K70 уже сняли с продаж, причем раньше, чем было запланировано изначально.
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