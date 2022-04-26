«То ли беднейший район, то ли после войны»: состояние главной улицы Орла удручает

В социальных сетях орловцы вновь обсуждают плохое состояние орловских улиц. На этот раз в одном из орловских пабликов появились фотографии клумб на улице Ленина с комментарием: «Ура! На клумбах самой красивой улицы посадили миленькие анютины глазки.