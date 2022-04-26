Орелtimes

27 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Козодоев
    У нас Федерация Во главе со Шмаков = просто шулераОрловские профсою...
  • вылитый литой
    одни закатали рельсы в асфальт , другие откопают за госвознаграждение..........Клычкову не дали ...
  • Владимир 123
    Значит будет невиновенБастрыкин взял на...

«То ли беднейший район, то ли после войны»: состояние главной улицы Орла удручает

«То ли беднейший район, то ли после войны»: состояние главной улицы Орла удручает

В социальных сетях орловцы вновь обсуждают плохое состояние орловских улиц. На этот раз в одном из орловских пабликов появились фотографии клумб на улице Ленина с комментарием: «Ура! На клумбах самой красивой улицы посадили миленькие анютины глазки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх