Теневой вопрос

Самозанятые — не новое явление, они были в нашей жизни всегда. Это привычные всем частники: домработницы, нянечки, репетиторы, бьюти-мастера, рантье, плиточники, печники, ремесленники и прочие граждане, работающие сами на себя, занимающиеся самообеспечением.
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