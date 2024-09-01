Теневой вопрос

Самозанятые — не новое явление, они были в нашей жизни всегда. Это привычные всем частники: домработницы, нянечки, репетиторы, бьюти-мастера, рантье, плиточники, печники, ремесленники и прочие граждане, работающие сами на себя, занимающиеся самообеспечением.