Два нетипичных для Запада мнения о России.

Согласна: мало ещё на КЗ людей, понимающих, что реально происходит в мире. В основном электорат думает и говорит, что ему подсказывают с экранов\мониторов самые… свободно-демократические и толерантные СМИ, которые нисколько не зависят от правящей «спайки» политиков и олигархов.