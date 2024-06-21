Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Два нетипичных для Запада мнения о России.

Два нетипичных для Запада мнения о России.

Согласна: мало ещё на КЗ людей, понимающих, что реально происходит в мире. В основном электорат думает и говорит, что ему подсказывают с экранов\мониторов самые… свободно-демократические и толерантные СМИ, которые нисколько не зависят от правящей «спайки» политиков и олигархов.

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Комментарии
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Eduard
А у нас какое о Западе мнение? Воруют стпаны за бусы!
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