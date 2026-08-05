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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» близок к покупке Судзуки за 35 млн евро с учетом бонусов. Вратаря могут отдать «Ювентусу» в аренду

Зион Судзуки может перейти в «ПСЖ», но сразу вернуться в Серию А. Как сообщает L’Equipe, парижане обсуждают с «Пармой» последние детали сделки на 35 млн евро.

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