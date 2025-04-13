⚡️ 12:41 - Киевский район - сообщается о прилете по ул. Артёма. Информация уточняется.
untitled
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ 12:41 - Киевский район - сообщается о прилете по ул. Артёма. Информация уточняется.
Свежие комментарии