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Вечерний Новосибирск

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Наледь упала с крыши на голову ребенка в Новосибирске

Наледь упала с крыши на голову ребенка в Новосибирске

В Новосибирске на улице Немировича-Данченко возле дома №153 на голову ребенка упала наледь с крыши. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его отвезли городскую клиническую больницу №1, после осмотра врачей отпустили домой.

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