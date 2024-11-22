Наледь упала с крыши на голову ребенка в Новосибирске

В Новосибирске на улице Немировича-Данченко возле дома №153 на голову ребенка упала наледь с крыши. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его отвезли городскую клиническую больницу №1, после осмотра врачей отпустили домой.
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