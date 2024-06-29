Британские министры призвали демократов в США заменить Байдена на выборах президента

Британские министры призвали американских демократов заменить кандидатуру действующего президента Джо Байдена на следующих выборах, аргументируя это тем, что у более молодого кандидата будет больше шансов победить своего соперника, бывшего президента Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии