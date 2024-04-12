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Овечкин превзошел достижение Федорова и вышел на второе место в истории НХЛ по количеству передач среди россиян

Овечкин превзошел достижение Федорова и вышел на второе место в истории НХЛ по количеству передач среди россиян

Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ. В ночь на 12 апреля в Баффало прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

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