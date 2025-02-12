Опасную вспученность нашли на Димитровском мосту в Новосибирске

От одновременного ремонта двух главных мостов Новосибирска отказались в мэрии. Как заявил в своем отчете перед депутатами горсовета Максим Кудрявцев, состояние Октябрьского моста, который ремонтировали с 2022 года, позволяет эксплуатировать его на полную мощность, не дожидаясь полного окончания дорожных работ.
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