Опасную вспученность нашли на Димитровском мосту в Новосибирске

От одновременного ремонта двух главных мостов Новосибирска отказались в мэрии. Как заявил в своем отчете перед депутатами горсовета Максим Кудрявцев, состояние Октябрьского моста, который ремонтировали с 2022 года, позволяет эксплуатировать его на полную мощность, не дожидаясь полного окончания дорожных работ.