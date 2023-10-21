Экс-боксер Цзю отметил тактическую подготовку Махачева к бою с Волкановски

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю порадовался за россиянина Ислама Махачева, который одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
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