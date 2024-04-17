Чтобы сад вас радовал и его не приходилось потом переделывать, переплачивая за материалы и работу, необходимо заранее все продумать

Ландшафтный проект Прежде всего, нужно заранее продумать, что будет расти на участке, где будут располагаться функциональные зоны, какие материалы потребуются, то есть создать проект ландшафтного дизайна.
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