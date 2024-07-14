Кевин Дюрэнт: «Сейчас мне хорошо в Финиксе»

У звездного форварда «Санз» спросили, нравится ли ему в Финиксе. «Да, мне нравится жить (улыбается). Было непросто перестроиться после Нью-Йорка, с его стилем жизни и высоким ритмом, оказаться в более спокойном Финиксе, но где-то в середине сезона я обрел свой ритм.