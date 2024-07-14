НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Кевин Дюрэнт: «Сейчас мне хорошо в Финиксе»

У звездного форварда «Санз» спросили, нравится ли ему в Финиксе. «Да, мне нравится жить (улыбается). Было непросто перестроиться после Нью-Йорка, с его стилем жизни и высоким ритмом, оказаться в более спокойном Финиксе, но где-то в середине сезона я обрел свой ритм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх