Стало известно, в чем BMW лучше Mercedes-Benz и Audi (по крайней мере пока)

Автомобили BMW обладают как огромным количеством поклонников, так и немалым числом хейтеров. Последние утверждают, что продукция этой баварской марки хуже, чем других премиальных немецких брендов вроде Mercedes-Benz и Audi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии