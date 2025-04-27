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Лавров с Рубио обсудили конфликт на Украине

Лавров с Рубио обсудили конфликт на Украине

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. 27 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых основное внимание было уделено украинскому кризису.

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