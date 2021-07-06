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Делегация России покинула заседание ПА ОБСЕ после нарушения регламента

Делегация России покинула заседание ПА ОБСЕ после нарушения регламента

Российские делегаты в ПА ОБСЕ выступили против принятых 6 июля резолюций. Одну из них внесли парламентарии Украины.

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Андрей Городецкий
Гадюшник и есть. И хохлота в этом гадюшнике, - "свои, гадюшата". Нам то в этом еврогадюшнике что делать? Вяло отмахиваться и утираться от их ядовитых плевков? А гадюшата яду гадюшнику таки добавляют...Вносят свой бесценный вклад, отрабатывают "сребренники".
Виктор Жаров
Я не сомневаюсь, что в ПАСЕ сидят разумные люди, которые прекрасно разбираются в происходящем. Неужели нельзя им предложить работать конструктивно, без истерик цеевропейцев и прочих? Сказать - "Уважаемые, давайте по существу, без "детских" заявлений и упреков. Не хотите по-взрослому, мы тогда пойдем, поговорим с теми, кто адекватен"

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