Технолог Барабанов: есть два средства, которые лучше всего убирают кровь с одежды

Кровь считается одним из самых стойких загрязнений, и отмыть ее с одежды бывает непросто. Самый действенный способ убрать такое пятно с одежды — использовать составы на основе перекиси водорода или перкарбоната натрия, сообщил «Газете.
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