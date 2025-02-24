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Несекретные материалы

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Абсолютный приоритет: будущий канцлер Германии Мерц сделает Европу независимой от США

Абсолютный приоритет: будущий канцлер Германии Мерц сделает Европу независимой от США

В день выборов, победивший со своей партией кандидат заявил, что знаменательное событие должно привести к радикальным переменам, и что надо скорее создать работоспособную коалицию для осуществления задуманного.

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