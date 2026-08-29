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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игонин про «Зенит»: «Игра не может не беспокоить, заметны провалы. Я не вижу от футболистов правильного отношения – большой вопрос к мотивации»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин раскритиковал игроков петербуржцев за низкую самоотдачу в последних матчах.

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