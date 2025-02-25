Три ошибки, которые недопустимы для верующих, но они это делают: мнение священника Никиты Зверева Ольга БезродняяВ современном мире, наполненном стремлением к духовному развитию и поиску смысла жизни, многие православные, верующие, сталкиваются с определенными ошибками, которые могут затруднить их духовный путь.