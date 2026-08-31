За прошедшие три дня в Ивановской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими

В пятницу в 06-59 в Фурмановском районе на 134 километре автомобильной дороги Р132 «Золотое кольцо» 43-летний водитель автомобиля «Мицубиси» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Газель», под управлением 41-летнего мужчины.
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