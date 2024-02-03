Замглавы Минфина США Нельсон обсудил с ОАЭ обход санкций со стороны РФ и Ирана

Заместитель министра финансов Брайан Нельсон, отвечающий в ведомстве за финансовую разведку и борьбу с терроризмом, обсудил с официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обход западных санкций Россией и Ираном.
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