Замглавы Минфина США Нельсон обсудил с ОАЭ обход санкций со стороны РФ и Ирана

Заместитель министра финансов Брайан Нельсон, отвечающий в ведомстве за финансовую разведку и борьбу с терроризмом, обсудил с официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обход западных санкций Россией и Ираном.