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Царьград

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Байден умер? Над Капитолием спущены флаги США

Байден умер? Над Капитолием спущены флаги США

Американцы публикуют кадры онлайн-трансляции с камер наблюдения. На них четко, как над Капитолием спущены флаги США.

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Комментарии
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Vova Гарин
Эта тварь должна сдохнуть в мучениях.
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12 час.
MB
Marina Bubon
Нет, с@@@, живой… сковородка ещё не разогрелась в аду(((
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8 час.

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