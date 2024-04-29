Зарема призвала ЦСКА выйти на матч в футболках с цитатой "Это не кони, а клячи"

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, иронично высказалась о поражении столичного ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от калининградской "Балтики".
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