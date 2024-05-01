На Поклонной горе открылась выставка трофейной техники

Трофеи были захвачены войсками в ходе проведения СВО на Украине.фото: vk.com/mil--> В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники, сообщает 1 мая Минобороны России.
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