Zero Hedge
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Zero Hedge

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"Experiencing A Psychotic Episode...": First 'Clancy Copycat?' Mom Hangs 2-Year-Old Son

"Experiencing A Psychotic Episode...": First 'Clancy Copycat?' Mom Hangs 2-Year-Old Son

"Experiencing A Psychotic Episode.": First 'Clancy Copycat?' Mom Hangs 2-Year-Old Son Authored by Steve Watson via Modernity News, A horrific copycat Lindsay Clancy murder of a child has been committed by a woman in Frankfort, Illinois.

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