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Переговоры России и США нужно развести на два трека

Переговоры России и США нужно развести на два трека

Относительно идей США, на которые они хотят купить у России «заморозку» СВО Судя по информации Ю. Ушакова сейчас в качестве «морковки» для России со стороны команды Трампа выдвигается приблизительно следующая логика: Шаг 1.

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