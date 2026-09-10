Переговоры России и США нужно развести на два трека

Относительно идей США, на которые они хотят купить у России «заморозку» СВО Судя по информации Ю. Ушакова сейчас в качестве «морковки» для России со стороны команды Трампа выдвигается приблизительно следующая логика: Шаг 1.
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