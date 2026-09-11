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Соратник Пушилина высмеял суд «футболкой для важных встреч» и показал, что носит красную нить, как и члены киевского режима

Соратник Пушилина высмеял суд «футболкой для важных встреч» и показал, что носит красную нить, как и члены киевского режима

Депутат Народного совета ДНР от «Единой России» Андрей Калюжный продемонстрировал своё насмешливое отношение к судебному заседанию, надев «футболку для важных встреч».

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