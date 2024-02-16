Концессионера Неверова сняли с самолета и увезли из аэропорта на допрос

Концессионера Станислава Неверова 16 февраля сняли с рейса и направили на допрос из аэропорта Читы.Отметим, что бизнесмен связан со строительством четырёх детских садов в Чите, в Акше и в Борзе, а также печально известной школы в Каштаке.
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