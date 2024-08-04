Delta Force: Hawk Ops получила полный разрушений геймплейный трейлер режима Havoc Warfare Ti...

Delta Force: Hawk Ops получила полный разрушений геймплейный трейлер режима Havoc WarfareTiMi Studio Group и Team Jade выпустили полный разрушений трейлер игрового процесса для предстоящей фазы альфа-тестирования Delta Force: Hawk Ops.
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