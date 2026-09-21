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Царьград

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ВОЗ потребовал активных действий от мировых лидеров для борьбы с пандемиями

ВОЗ потребовал активных действий от мировых лидеров для борьбы с пандемиями

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что мировое сообщество недостаточно готово к пандемиям. Выступление было сделано накануне совещания высокого уровня 25 сентября в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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