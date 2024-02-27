Такера Карлсона грозили задержать за намерение взять интервью у Путина

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что перед поездкой в Россию его предупредили о возможном задержании по возвращению в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным, – сообщают во вторник, 27 февраля, СМИ со ссылкой на YouTube-канал блогера Лекса Фридмана.
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