Русские корни стали фактором риска: в Германии усиливают контроль над военнослужащими перед отправкой на восточный фланг НАТО Елена ГалицкаяВ Германии разгорелась дискуссия вокруг решения военных структур не допустить нескольких военнослужащих Бундесвера к службе в новом соединении НАТО, которое будет размещено в Литве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Европа на пределе...
- Мобилизация после...
- АС Квартира за четве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым