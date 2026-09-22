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Русские корни стали фактором риска: в Германии усиливают контроль над военнослужащими перед отправкой на восточный фланг НАТО

Русские корни стали фактором риска: в Германии усиливают контроль над военнослужащими перед отправкой на восточный фланг НАТО

Русские корни стали фактором риска: в Германии усиливают контроль над военнослужащими перед отправкой на восточный фланг НАТО Елена ГалицкаяВ Германии разгорелась дискуссия вокруг решения военных структур не допустить нескольких военнослужащих Бундесвера к службе в новом соединении НАТО, которое будет размещено в Литве.

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