Русские корни стали фактором риска: в Германии усиливают контроль над военнослужащими перед отправкой на восточный фланг НАТО Елена ГалицкаяВ Германии разгорелась дискуссия вокруг решения военных структур не допустить нескольких военнослужащих Бундесвера к службе в новом соединении НАТО, которое будет размещено в Литве.