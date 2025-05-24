Кроме криминала мигранты завозят в Россию ещё и опасные заболевания: ВИЧ, коклюш, сифилис, туберкулез, менингит.
ВИЧ встречается у мигрантов в 2,93 раза чаще, чем у россиян, туберкулез — в 2,65 раза
Комментарии
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Велес Rus
Эй, «власть» продажная, сколько можно… Русский бунт - это страшно! Достанется всем сестрам по серьгам! И ваши жопы на кол посадят!
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13 час.
Искандер
Коммент от мудака шурика?
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12 час.
И
Искандер
"Государство старается принять меры"... Сразу куча анекдотов вспоминается. Продаёт цыган мужику лошадь, а тот удивляется: - "Она же совсем не везёт!" - "Да, не везёт, но как старается!"
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12 час.
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