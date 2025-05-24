ВИЧ встречается у мигрантов в 2,93 раза чаще, чем у россиян, туберкулез — в 2,65 раза

Эй, «власть» продажная, сколько можно… Русский бунт - это страшно! Достанется всем сестрам по серьгам! И ваши жопы на кол посадят!

И

Искандер

"Государство старается принять меры"... Сразу куча анекдотов вспоминается. Продаёт цыган мужику лошадь, а тот удивляется: - "Она же совсем не везёт!" - "Да, не везёт, но как старается!"