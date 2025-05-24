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Несекретные материалы

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ВИЧ встречается у мигрантов в 2,93 раза чаще, чем у россиян, туберкулез — в 2,65 раза

ВИЧ встречается у мигрантов в 2,93 раза чаще, чем у россиян, туберкулез — в 2,65 раза

Кроме криминала мигранты завозят в Россию ещё и опасные заболевания: ВИЧ, коклюш, сифилис, туберкулез, менингит.

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Комментарии
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Велес Rus
Эй, «власть» продажная, сколько можно… Русский бунт - это страшно! Достанется всем сестрам по серьгам! И ваши жопы на кол посадят!
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13 час.
Искандер
Коммент от мудака шурика?
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12 час.
И
Искандер
&quot;Государство старается принять меры&quot;... Сразу куча анекдотов вспоминается.  Продаёт цыган мужику лошадь, а тот удивляется: - &quot;Она же совсем не везёт!&quot; - &quot;Да, не везёт, но как старается!&quot;
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12 час.
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