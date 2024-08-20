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ВСУ под натиском российской армии потеряли контроль над Красным Яром под

ВСУ под натиском российской армии потеряли контроль над Красным Яром под Покровском Противник под натиском ВС РФ потерял контроль над очередным населённым пунктом на Покровском направлении.

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