ВСУ под натиском российской армии потеряли контроль над Красным Яром под Покровском Противник под натиском ВС РФ потерял контроль над очередным населённым пунктом на Покровском направлении.
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ВСУ под натиском российской армии потеряли контроль над Красным Яром под Покровском Противник под натиском ВС РФ потерял контроль над очередным населённым пунктом на Покровском направлении.
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