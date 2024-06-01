На Ямале стартовал волонтёрский форум

На Ямале стартовал ежегодный Форум волонтеров, целью которого является повышение уровня волонтерского движения, создание новых социальных проектов и привлечение все большего количества людей к волонтерской деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии