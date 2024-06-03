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Вице-президент "АвтоВАЗа" назвал фейком сборку китайских электрокаров в России

Вице-президент "АвтоВАЗа" назвал фейком сборку китайских электрокаров в России

Выступая на "круглом столе" в Совете Федерации, вице-президент "АвтоВАЗа" по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак назвал "фейком" сборку китайских электромобилей в России и заявил о необходимости введения критерия локализации для доступа производителей электромобилей к государственным субсидиям.

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