Разработчики показали несколько скриншотов хоррора The Casting of Frank Stone во вселе...

Разработчики показали несколько скриншотов хоррора The Casting of Frank Stone во вселенной Dead by DaylightПредставив на выставке TGA 2023 однопользовательский хоррор The Casting of Frank Stone, команда Supermassive вновь погрузилась в мрачную атмосферу нового сюжетного проекта во вселенной Dead by Daylight и поделилась с нами небывалыми изображениями и множеством… источник.
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