Пруд в Башкортостане возвращен в госсобственность после незаконной приватизации

Прокуратурой Куюргазинского района Республики Башкортостан были выявлены нарушения в процессе передачи земельного участка площадью свыше 1,9 гектара, на котором находится Холмогорский пруд, в аренду местному жителю в 2011 году.
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