В столице Поморья проходят всероссийские соревнования по судомодельному спорту

Состязания на Кубок памяти соловецких юнг среди юношей и девушек 2006 – 2014 года рождения стартовали наканунеСоревнования, проходящие до шестого ноября в бассейне клуба судомоделирования САФУ, посвящены памяти о подвиге юных моряков, которые в годы Великой Отечественной войны проявили героизм и самоотверженность.
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