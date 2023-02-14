Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Джеймс Харден хотел заставить Кайри Ирвинга прививаться от COVID-19 (New York Magazine)

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден был крайне расстроен отказом Кайри Ирвинга вакцинироваться от COVID-19 в начале сезона-2021/22, пишет журналист New York Magazine Саймон Ван Зейлен-Вуд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх