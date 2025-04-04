Владимир Путин передал акции АО «Нижфарм» в управление российской компании

МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, Владимир Путин передал ООО «Фармирус» управление полным пакетом акций АО «Нижфарм», ранее находившимся в собственности люксембургской компании Nidda Lynx S.
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