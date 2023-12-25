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Воевавший в Марьинке командир батальона Трошин рассказал о звонке Путина

Воевавший в Марьинке командир батальона Трошин рассказал о звонке Путина

Командир танкового батальона Александр Трошин, которому президент РФ Владимир Путин после взятия российскими военными города Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) присвоил звание майора, рассказал в понедельник, 25 декабря, как он по телефону пообщался с главой государства.

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