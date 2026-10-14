В июле 2026 года работник почтового отделения в Воронеже забрал деньги из операционной кассы. Сумма ущерба, причинённого «Почте России», составила 518 тысяч рублей.
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