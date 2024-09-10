ВСУ атаковали Московскую область 20 беспилотниками, есть погибшие и раненые

Вооруженные формирования киевского режима минувшей ночью осуществили одну из самых массированных атак на российские регионы с применением БПЛА с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.
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